44-årig overfaldet på psykiatrisk afdeling - 12 dage senere døde han

Den 29. august i år skal Bülant Bulak til netværksmøde med henblik på at flytte på et bosted. Det var det, han drømte om efter mere end to måneders indlæggelse i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital. Men han kommer aldrig til netværksmøde med Aarhus Kommune. Den dag bliver han overfaldet af en 33-årig patient på Afdeling for Psykoser på hospitalet. Flere slag i hovedet får Bülant Bulak til at falde bagover, hvor han rammer gulvet og slår hovedet yderligere. En læge kommer for at hjælpe, men der er ikke kontakt. Bülant reagerer hverken på at blive talt til eller rusket i. Den 44-årige mand får hjertestop og må genoplives på gulvet. Det lykkedes at få gang i hans hjerte, men det er kun for en stund. De næste 12 dage befinder hans familie sig i et levende helvede, mens Bülant Bulak trækker vejret med hjælp fra en respirator. - Det var ekstremt hårdt at være i, siger hans onkel Mehmet Bulak. Tegn på liv Familien skiftes til at være hos ham - ofte med onklen som chauffør. På et tidspunkt er der tegn på, at Bülant Bulak er i bedring. Det ligner, at han forsøger at åbne øjnene, når han bliver bedt om det. - Han forsøger at overleve. Men han kan ikke, siger Mehmet Bulak. Efter 12 dage i respirator beslutter familie og læger, at det ikke giver mening at fortsætte. Bülant er hjernedød, og alle chancer for et godt liv er væk. Søndag den 10. september dør Bülant Bulak på Aarhus Universitetshospital.

Afdeling for Psykoser Afdeling for Psykoser i Skejby udreder og behandler skizofreni, andre psykoser, demens, svær ADHD/ADD, svær autisme, udviklingshæmning og dobbeltdiagnoser.

Retter skarp kritik af psykiatrien Tilbage sidder hans familie med blandede følelser. De er i sorg over tabet af deres elskede, men følelsen af vrede fylder også. - Vi håbede og troede, de passede på ham. Det gjorde de så ikke, siger Mehmet Bulak.

Familien retter en skarp kritik af psykiatrien for ikke at have passet ordentligt på Bülant Bulak, der var indlagt i mere end to måneder for at få justeret sin medicin mod skizofreni.

Bülant Bulak på besøg hos sin mor, inden han blev indlagt i sommeren.

Overfaldet skete i forbindelse med et midlertidigt køkken på afdeling for psykoser. Da den 33-årige overfaldsmand slår til, er der ikke noget personale til stede til at håndtere konflikten mellem de to patienter.

Personalet ser heller ikke overfaldet på grund af det midlertidige køkkens indretning, hvor der ikke er udsyn til patienterne. - Der var ikke nogen til stede til at adskille de to. Hvis der havde været det, var det her måske ikke sket, siger Mehmet Bulak.

Psykatrien erkender fejl - her er deres svar Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital bekræfter, at der ikke var personale til stede i forbindelse med overfaldet. Det siger Jesper Paludan, lægefaglig direktør i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, til TV2 Østjylland. Han beklager episoden. - Der var nogle ting, som vi skulle have gjort anderledes i bagklogskabens lys. Det er der ingen tvivl om. - Vi er i en situation, hvor der er nogle patienter, der på en eller anden måde er ladet lidt alene i en kort periode, og det skulle de naturligvis ikke have været. I den konkrete episode låser to ansatte sig ind i et midlertidigt køkken for at skære kød i et par minutter. På afdelingen er der 5-6 andre ansatte, men de er ikke til stede i det område, hvor overfaldet sker. Jesper Paludan pointerer, at patienterne dagligt bliver vurderet i forhold til risikoen for udadreagerende eller aggressiv adfærd. - Man skal forsøge at se det i den sammenhæng, at der ikke er noget særligt på spil den dag. Det er ikke en dag, som er så meget anderledes end andre dage, siger Jesper Paludan, som beklager, at det alligevel gik galt. - En af vores hovedopgaver er at sikre, at der er tryghed og sikkerhed på vores afdelinger, når man er indlagt. Det er en grundforudsætning for, at man skal være indlagt. At der ikke er det i den her situation er stærkt, stærkt beklageligt, siger Jesper Paludan.

'I stor bedring' I Bülant Bulaks journal kan man læse, at han i forbindelse med sin indlæggelse 24. juni er udadreagerende. Men i et notat skrevet dagen efter overfaldet, beskriver en læge, at 'patienten er i stor bedring af både psykotiske symptomer, humør og agressiv adfærd siden indlæggelsen.' Derfor havde han et håb om at flytte på et bosted i Aarhus. Inden sin indlæggelse boede han alene i en lejlighed, og det var ikke godt for ham. Han tog ikke sin medicin, og hans tilstand blev forværret. Efter mere end to måneders indlæggelse gik det den rigtige vej, og Bülant Bulak havde udsigt til måske at skulle flytte. - Han glædede sig til det, siger Mehmet Bulak, der er registreret som nærmeste pårørende.

Mehmet Bulak er onkel til Bülant Bulak.

Næsten blind Onklen har været på afdelingen mange gange i de to måneder op til overfaldet. Det er ham, der henter og bringer sin nevø hver fredag klokken 17.00, når han skal hjem og spise med familien. Igennem flere år har han hjulpet ham med at blive barberet, få klippet håret og få gjort rent. Bülant Bulak led af øjensygdommen retinitis pigmentosa, der ødelægger pigmenterne i øjnene. Til sidst havde han 10-20 procent tilbage af sit syn. Det var også onklen, der hentede ham fire dage før overfaldet, da Bülant Bulak blev 44 år gammel. Det blev fejret på en restaurant, hvor han fik sin livret. - Han elskede kød og kødretter, så det fik han, fortæller onklen.

Bülant Bulak nåede at fejre sin 44 års fødselsdag på en restaurant få dage før, han blev overfaldet.