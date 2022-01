44-årig mand fængslet efter frihedsberøvelse og grov vold

De er alle tre sigtet for i forening og i samarbejde med en 30-årig mand, som politiet endnu ikke har fået fat i, at have frihedsberøvet den 43-årige mand og udsat ham for grov vold.

Den 20-årige kvinde og den 39-årige mand er modsat deres 44-årige medsammensvorne blevet løsladt igen efter endt afhøring. De er dog begge stadig sigtet i sagen.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning i sagen, og Østjyllands Politi kan derfor ikke oplyse yderligere om sagen.