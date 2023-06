44-årig far flygtede efter forsøg på bortførelse

En 44-årig mand fremstilles onsdag formiddag sigtet for unddragelse af forældremyndighed ved at have bortført sin 14-årige søn, som er anbragt uden for hjemmet.

Den 44-årige mand blev anholdt tirsdag aften klokken 21.30 på en adresse i Brabrand, hvor betjente fra Østjyllands Politi fandt den 44-årige sammen med sin 14-årige søn.

- Den 44-årige forsøgte at stikke af, men blev anholdt få hundrede meter derfra, fortæller Emil Enemark Sørensen, kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi.

Han blev i første omgang indhentet af en hundepatrulje, inden han blev anholdt med den fornødne magt af flere betjente fra Østjyllands Politi.



Mistanke om bortførelse

Faren havde mandag samlet sønnen op på en adresse i Risskov, hvorefter flere øjenvidner anmeldte episoden.

Herefter blev han efterlyst i politiets systemer, da der var mistanke om, at han ville føre sin søn ud af landet.

Mandens 15-årige datter blev også truffet på adressen. De sociale myndigheder er inddraget i forhold til den videre håndtering af børnene.

Politiet har ikke yderligere kommentarer.