En 43-årig mand, der skød og dræbte en aarhusiansk rapper i selvforsvar, er idømt fem års fængsel.

Dommen er mandag eftermiddag afsagt ved Retten i Aarhus.

To medtiltalte på henholdsvis 23 og 27 år idømmes fængsel i henholdsvis to år og to et halvt år.

De blev tidligere på dagen fundet skyldige i at have udsat den 43-årige for røveriforsøg under en hashhandel.

