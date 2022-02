43-årig blev tæsket og holdt fanget - nu er 31-årig anholdt

Den 31-årige blev torsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle ham i fire uger, mens sagen efterforskes videre.

Sparsomt med oplysninger

Torsdagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, og af samme årsag ønsker Østjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om anholdelsen af den 31-årige og dennes rolle i sagen.

Selve sagen udspringer fra den 18. januar i år. Her lykkedes det for den 43-årige mand at undslippe lejligheden, hvorefter han søgte hjælp ved en nærliggende ejendomsmægler.