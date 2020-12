400 meter kø til mobilt testcenter: - Jeg kunne først få en tid til coronatest i weekenden

Og den holdning deler han med flere andre i testkøen, som TV2 ØSTJYLLANDS udsendte reporter har snakket med.

- Jeg tænkte nok, at der ville være mange, men det er nok fordi folk er lidt desperate for en test her i Aarhus. Jeg synes bare det er dejligt, at så mange vil lade sig teste, siger Julie Svinth Nielsen, der på dette tidspunkt har stået i kø i omkring en time.

- Det er jo helt fint at se, at så mange bliver testet. Jeg synes, at det er godt, at folk tager det seriøst, siger Brian Nørgaard, der på dette tidspunkt har ventet i en time og ti minutter i køen.