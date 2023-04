40 procent af containerne står tomme: - Kan det virkelig være rigtigt?

I et åbent brev til AP Møller Mærsk spørger modstanderne blandt andet topcheferne hos Mærsk, om der reelt er behov for mere plads til containere på havnen.

I stedet skal der bruges smartere kraner, der kan håndtere i nærheden af dobbelt så mange containere på de samme havnekvadratmetre.

- Det er da soleklart, at hvis man kan skabe den dobbelte kapacitet for en investering på under en milliard kroner, så er det tåbeligt at ødelægge herligheden nummer 1 for Aarhus, siger Svend Erik Kristensen, der er formand for foreningen Beskyt Aarhusbugten.

Tomme containere

Beregningerne i brevet viser også, at andre havne omsætter langt flere containere pr. hektar.

Ifølge Danmarks Statistik er cirka 4 ud af 10 containere henover en årrække fra 2014 til 2021, tomme i Aarhus Havn. Mens kun halvdelen af dem fyldes igen og bliver eksporteret videre.

- Kan det virkelig være rigtigt, at man skal udvide gigantisk ud i Aarhus Bugten, blot fordi man har gjort det til opbevaringsplads for tomme containere? spørger Svend Erik Kristensen.