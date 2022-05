38-årig sigtet for voldtægt

Søndag bliver en 38-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Han er mistænkt for at have voldtaget en 19-årig kvinde, oplyser Østjyllands Politi.

Manden, der er fra Aarhus-området, blev anholdt lørdag eftermiddag, efter den forurettede samme dag anmeldte voldtægten.

Sparsomt med oplysninger

Ifølge vagtchef Peter Tholstrup fra Østjyllands Politi er det endnu sparsomt med oplysninger, da den 38-årige afhøres i forbindelse med grundlovsforhøret.