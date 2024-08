Østjyllands Politi anholdt søndag eftermiddag en 36-årig mand, som blev sigtet for at have udsat en 33-årig mand for grov vold og for at have truet vedkommende på livet.

Det skete ifølge politiet på en adresse i Viby.

Den anholdte bliver mandag klokken 10.30 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.