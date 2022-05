35-årig mand i kritisk tilstand efter soloulykke

En 35-årig mand er blevet sendt til Aarhus Universitetshospital i kritisk tilstand efter en soloulykke på Djurslandmotorvejen natten til mandag.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang.

Vagtchefen oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at afkørslen blev åbnet igen omkring klokken 4.30 efter at have været spærret.

Han oplyser også mandag morgen, at mandens tilstand fortsat er kritisk.

- Det var et solouheld, og vi afventer bilinspektørens rapport, siger Morten Bang til TV2 ØSTJYLLAND.

Lukket afkørsel

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 00.35. Det er ifølge Morten Bang stadig for tidligt at sige, hvad der har forårsaget ulykken.



- Vi har en bilinspektør på stedet, der stadig arbejder derude, siger vagtchefen omkring klokken 02.15.

Ulykken fandt sted ved en afkørsel på Djurslandmotorvejen i retning mod Aarhus Nord.

- Det er lige efter afkørslen, hvor der lige som er en stor sammenfletning. Den pågældende afkørsel er blevet spærret, og trafikken bliver ledt videre til den næste afkørsel.

Den 35-åriges pårørende er underrettet.