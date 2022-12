35-årig dømt: Fandt våben og sprængstoffer under stor boligblok

Revolver, haglgevær, ammunition, sprængstof, detonatorer og en større mængde hash.

Sådan ser listen ud over politiets fund i et aflåst kælderrum under en boligblok på Langenæs Allé i Aarhus, da de undersøgte kælderen.

Retten i Aarhus konstaterer, at sprængstoffet var egnet til forvolde betydelig skade, hvis det blev anvendt.

I dag, tirsdag, blev en 35-årig mand idømt en længere fængselsstraf for at været i besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder. Han blev også dømt for at have transporteret geværet til kælderrummet via offentligt tilgængelige steder.

Det oplyser Retten i Aarhus.