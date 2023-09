34-årig frifundet for drabsforsøg i landsretten

En 34-årig mand har onsdag fået nedsat sin fængselsstraf fra seks år til et år og tre måneder af Vestre Landsret.

Det oplyser landsretten til Ritzau.

Jan Schneider, som er forsvarsadvokat for 34-årige mand, uddyber, at det skyldes, at han alene er blevet dømt for grov vold, som han selv erkendte.