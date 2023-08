34-årig fanget flere måneder efter episode

En 34-årig mand sidder torsdag eftermiddag i byretten i Aarhus, hvor han er genstand for et grundlovsforhør.

Det sker som følge af, at han onsdag eftermiddag blev anholdt i det centrale Aarhus i forbindelse med efterforskning af en sag om frihedsberøvelse og vold mod en 24-årig mand den 1. april.

Den 34-årige er sigtet for at have begået vold mod det 24-årige offer, oplyser Østjyllands Politi i en opdatering.

I forvejen er yderligere tre mænd varetægtsfængslet i sagen. De er alle sigtet for i forening at have frihedsberøvet og øvet vold mod den 24-årige mand, der er fra Haderslev.

Med knytnæveslag og trusler skulle gerningsmændene med en kniv have truet offeret til at udlevere en playstation og en telefon. Episoden fandt sted lørdag den 1. april om aftenen på en adresse på Illerupvej i det nordlige Aarhus. Ifølge en opdatering fra politiet dagen derpå blev to mænd på 18 og 19 år da fremstillet i grundlovsforhør.