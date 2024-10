33-årig fra Aarhus vil frifindes for landsforræderi

Ved Østre Landsret har man nu taget hul på behandlingen af en historisk retssag, der har en 33-årig mand fra Aarhus som omdrejningspunkt.

Manden, Ahmad Salem El-Haj, blev i maj 2023 fundet skyldig i landsforræderi og idømt fængsel på livstid, hvilket han ankede til frifindelse, og det er netop ankesagen, som nu er begyndt i landsretten.

Ahmad Salem El-Haj sidder i kørestol, fordi han i 2017 blev såret i et bombeangreb i Syrien, hvor han kæmpede for Islamisk Stat imod en koalition, som Danmark var en del af. En koalition er en midlertidig alliance mellem to eller flere parter.

I byretssagen, som kørte i København, var det et centralt punkt, at Ahmad Salem El-Haj sagde, at han ikke vidste, at Danmark var en del af koalitionen. Det bliver sandsynligvis også et tema i ankesagen, sagde anklager Annemarie Dybdal Christensen på første retsdag i går.

- Loven gælder for alle. Også dem, der ikke kender loven.

Også El-Hajs forsvarer, Michael Juul Eriksen fra Aarhus, slog fast, at anklageskriftets forhold fem - det om landsforræderi - er det vigtigste forhold i sagen.

Skød på billeder af danske politikere

Sagens første dag gik primært med at få præsenteret dommen fra byretten og sagen generelt. Den sidste halve time nåede anklageren at tage fat på El-Hajs forklaring fra byretten.

Der er afsat i alt ti retsdage alene til hans forklaring.

Grunden til, at hans forklaring ventes at komme til at tage så lang tid, er, at der er tale om en gerningsperiode på mere end tre et halvt år.

Ahmed Salem El-Haj blev i byretten desuden fundet skyldig i trusler om terror ved blandt andet at have skudt mod billeder af blandt andre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, Muhammed-tegner Kurt Westergaard og tidligere folketingsmedlem Naser Khader.

Det var et enigt nævningeting, der i maj sidste år idømte ham fængsel på livstid.

Nu skal et nævningeting bestående af ni personer og tre juridiske landsretsdommere tage stilling til hans sag. Det er der afsat 23 retsdage til.

Forsvaret ønsker frifindelse, mens anklagemyndigheden ønsker en stadfæstelse af byretsdommen.

Dommen ventes at falde i midten af december.