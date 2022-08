33-årig sigtet for terrorforsøg i Aarhus skal forblive fængslet

Grundlovsforhøret for fire uger siden foregik for dobbeltlukkede døre, hvorfor kendelsen dengang forblev hemmeligholdt.

Siden er det dog sivet ud, at der kunne være tale om en sigtelse efter straffelovens paragraf 114 , der også er kendt som terrorparagraffen.

Han er sigtet for at have kørt fra Rådhuspladsen gennem Frederiksgade og videre ad busgaden.

Her skulle han have forsøgt at ramme flere personer og i flere omgange, og ifølge sigtelsen kørte han ikke under 50 kilometer gennem gaderne.

Efter først at have forsøgt at påkøre flere personer i en retning, vendte den 33-årige ifølge sigtelsen bilen og kørte i modsatte retning for igen at forsøge at ramme personer der.

TV2 ØSTJYLLAND er til stede i retten og kan berette om, at den 33-årige medvirker på et videolink. Han er mellemøstlig af udseende med sort skæg og kort hår og er i ført en grøn og hvid jakke.

Lukkede døre

Anklageren ved Østjyllands Politi bad om, at dørene blev lukket ved dagens retsmøde om fristforlængelse, hvilket forsvareren for den 33-årige modsatte sig.

Efter diskussion endte det dog med, at dommeren gav anklageren ret, hvorfor tilhørerne og herunder pressen blev sendt ud, efter sigtelsen var læst op.

TV 2 protesterede mod beslutningen med henvisning til, at der må være størst mulig offentlighed om en sag af den karakter. Det tilsluttede de øvrige fremmødte journalister sig, men dommeren gav anklageren medhold.

Handlede formentlig alene

Østjyllands Politi har tirsdag formiddag udsendt en pressemeddelelse, hvor politiet henholder sig til, at sagen fortsat føres for lukkede døre, hvorfor det er sparsomt med oplysninger, politiet kan og vil dele med offentligheden.

Politiet er dog af den opfattelse, at der er tale om en enlig ulv, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

- Vores formodning er, at han handlede på egen hånd, men det er selvfølgelig en af de ting, vi skal afdække yderligere i vores videre efterforskning, ” lyder det fra chefpolitiinspektøren, der også er citeret for at sige, at politiet fortsat efterforsker sagen som en terrorsag.

Det bekræfter den formodning, der i dagevis har været en offentlig hemmelighed, at politiet behandler sagen som et terrorforsøg.

Østjyllands Polit er desuden i tæt dialog med PET, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den 33-årige blev anholdt kort før klokken to om natten den 19. juli, få timer efter hans forsøg på at påkøre fodgængere i den centrale aarhusianske gade.

Anholdelsen blev foretaget i Herskind vest for Aarhus, hvor den 33-årige var forulykket i den ældre Mercedes, som han kort før midnat havde drønet gennem Frederiksgade i.

Han blev anholdt og senere på dagen stillet for en dommer, der fængslede ham i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.





