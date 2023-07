32.000 kan mangle et sted at feste - det går ikke, mener politiker

- Eskelunden er en virkelig flot plads i et fint område, men det egner sig ikke til en stor éndagsbegivenhed som Grøn Koncert. Min vurdering er, at der med vores setup er plads til maksimalt 25.000 gæster, så der er vi jo langt over. Noget andet er, at vi har brug for en plads, hvor logistikken hænger ordentligt sammen, sagde Theis Petersen, der er indsamlingschef ved Muskelsvindsfonden, tidligere på måneden til TV2 Østjylland.

Tusindvis af aarhusianere og andet godtfolk er lørdag samlet til Grøn Koncert i Aarhus. Festen foregår på Marienlystvejs store græsareal, men da området skal inddrages til byudvikling, står Grøn Koncert fremover og mangler et sted at være.

Tidligere har koncerterne være afholdt i Randers, men det er ifølge Muskelsvindsfonden, der står bag Grøn Koncert, ikke en mulighed. I stedet er de på jagt efter rundt regnet 80.000 kvadratmeter mark omkring Aarhus.

Hjælp fra kommunen

Muskelsvindsfonden fortæller dog, at de er i dialog med kommunen, og Jesper Kjeldsen (Soc. Dem.) oplyser, at han har været initiativtager til et møde med ham, repræsentanter fra Grøn Koncert og rådmanden på området, konservative Nicolaj Bang.

- Jeg synes, det er problematisk, at Eskelunden er tænkt så smalt. Det virker til, at det er designet til Northside. Jeg kan også rigtig godt lide Northside, men at lave noget, som er designet til en enkelt virksomhed og ikke kan rumme noget så folkeligt som Grøn Koncert er megaærgerligt, siger Jesper Kjeldsen.

TV2 Østjylland har været i kontakt med Aarhus Kommune for at høre, hvordan de forholder sig til muligheden for at huse Grøn Koncert i de kommende år. På grund af ferie har de dog ikke haft mulighed for at kommentere på sagen.

Det samme gælder rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (Kons.).