32-årig mand voldtog gravid kæreste kort efter løsladelse

Specialanklager Birgitte Ernst fortæller, at voldtægten af kæresten minder om de to andre voldtægter, som den 32-årige mand er dømt for i henholdsvis 2010 og 2017.

- I lyset af, at denne voldtægt (mod kæresten, red.) blev begået blot ni dage efter, han var blevet prøveløsladt, mener jeg, at der er stor risiko for, at han vil gøre det igen.

- Derfor er jeg også meget tilfreds med, at retten fulgte min påstand og idømte den tiltalte en forvaringsdom, siger hun i politiets meddelelse.

Overgrebet på den daværende kæreste fandt sted om aftenen den 24. april sidste år.

Holdt fanget i fem timer

I en periode på godt fem timer holdt den 32-årige sin kæreste fanget i hendes egen lejlighed, hvor han overfaldt og forgreb sig på hende.

Han er blandt andet dømt for at have kastet hende ned på gulvet, bundet hende fast til sengen, sat sig oven på hende for at holde hende fast, taget halsgreb på hende og holdt hende for munden.

Derefter skal han også have befølt hende og tvunget hende til at medvirke til diverse seksuelle handlinger, der til sidst mundede ud i en fuldbyrdet voldtægt.