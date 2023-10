32-årig anholdt - sendt ti år i fængsel dagen efter

32-årige Ziyad Samir Mohtadi er i en straksdom torsdag i Retten i Aarhus blevet idømt ti års fængsel.



Det skete, efter at han erkendte sin rolle i et kriminelt netværk, der fra november 2019 til marts 2021 modtog, opbevarede og solgte cirka 45 kilo kokain.



Mohtadi blev anholdt onsdag eftermiddag i Aarhus midtby. Han sad i en bil, hvor der flere salgsposer med kokain, da politiet slog til, fremgår det af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Torsdag klokken 11.30 blev han fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han altså tilstod og derfor med det samme kunne idømmes den ti år lange fængselsstraf. En dom, som han modtog.

- Det har været særdeles organiseret, kokainen er distribueret ud til en lang række modtagere, og netværket har tjent en betydelig sum penge på det, siger specialanklager Dorthe Lysgaard i pressemeddelelsen.

- Det var blandt via materiale fra krypterede chattjenester, som netværket har brugt, at politiet kom på sporet af gerningsmændene, og der er lagt et stort efterforskningsarbejde i sagen.

To andre mænd fra samme kriminelle netværk, som Ziyad Samir Mohtadi har erkendt at være en del af, er tidligere blevet idømt 12 og 15 års fængsel.

/ritzau/