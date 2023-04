31-årig fængslet for voldtægt af jævnaldrende kvinde

En 31-årig mand er i dag ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i fire uger med en sigtelse for at have voldtaget en 33-årig kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre, så det er uvist, hvad der præcist er foregået, hvor og hvornår voldtægten skulle have fundet sted.

Den 31-årige nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen.

Varetægtsfængslingen sker på en psykiatrisk afdeling.