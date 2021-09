30.000 løber igennem til byens største firmaskovtur

- Jeg tror, at det bliver sjovt. Man er jo mest vant til at løbe alene, så at skulle løbe med en masse andre mennesker betyder måske også, at der er mulighed for at overhale en enkelt eller to… Og måske også blive overhalet et par gange, siger Jacob Aasted, der var en af onsdagens mange løbere, med et grin til TV2 ØSTJYLLAND .

Verdens største firmafest

Løbet er arrangeret af Aarhus Motion og bliver kaldt verdens største firmafest, når kollegaer dyster mod hinanden i fem gange fem kilometer stafetløb. Derefter holder mange af virksomhederne fester i de mange telte, der er stillet op i Mindeparken.

- Ikke nok med det at komme ud at løbe, så er DHL også der, hvor vi har vores sommerfest. Så det er super fedt at komme hertil igen, for det har vi egentlig ventet på i to år, siger Ramus Harvits, der var en anden af onsdagens motionister, til TV2 ØSTJYLLAND.