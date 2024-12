30-årig stadig anholdt efter påkørsel af cyklister

En 30-årig mand, der natten til søndag var involveret i to ulykker i Aarhus, blev søndag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor en dommer besluttede at opretholde anholdelsen af ham i tre døgn.

Når retten vælger at opretholde anholdelsen af manden, giver det politiet mulighed for at lave yderligere afhøringer og undersøgelser, der kan føre til varetægtsfængsling ved sagens næste retsmøde.

Manden er sigtet for vanvidsbilisme efter at have påkørt to cyklister i krydset ved Hasle Ringvej og Paludan Müllers Vej ved 03.00-tiden, hvorefter han flygtede fra stedet og forulykkede i et nærliggende kryds ved at påkøre et lyssignal.

Ved anholdelsen blev han vurderet til at være påvirket af alkohol.

Den ene af cyklisterne, en kvinde, pådrog sig alvorlige kvæstelser og er søndag fortsat i kritisk tilstand, mens en 23-årig mandlig cyklist er kommet lettere til skade. Begge blev bragt til Skejby Sygehus.

Den 30-årige nægter sig skyldig.