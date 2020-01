3 biler stødte sammen i rundkørsel

Klokken 8.45 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et færdselsuheld i Brabrand ved Aarhus. Ulykken involverede tre biler, der var stødt sammen i rundkørslen ved Edwin Rahrs Vej.

- Noget tyder på, at den ene bil kommer kørende med for høj hastighed ind i rundkørslen og rammer så to andre personbiler, oplyser Morten Hansen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at der ikke umiddelbart er sket alvorlig personskade.

- Føreren af en af bilerne er kørt på skadestuen til tjek, men vi regner ikke med, det er alvorligt, oplyser vagtchefen.

Politi og beredskab er ved at færdiggøre vidneafhøringer og de tekniske undersøgelser, der skal klarlægge, hvad der præcist skete.

