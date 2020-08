29 elever smittet med COVID-19: Nu begrænses fysisk aktivitet på skoler

29 elever og tre medarbejdere på folkeskolerne i Aarhus er konstateret smittede. For eleverne svarer det til, at cirka en ud af 1000 elever er eller har været testet positiv.

Igen i dag, onsdag, har en skole i Aarhus været tvunget til at sende elever hjem.

Det har blandt andet fået Sundhedsstyrelsen til at opfordre Aarhus Kommune, til at sætte ekstra tryk på foranstaltninger, der kan forhindre smitte og bryde smittekæder.

Blandt andet på den baggrund har Aarhus Kommune valgt at opdatere de drejebøger, som skoler planlægger hverdag og undervisning efter under corona-epidemien. Og enkelte steder skærpes retningslinjerne - blandt andet med mulighed for at begrænse fysiske møder og forældre på skolen.

- Det er fortsat trygt at komme i skole for børn og medarbejdere, og vi følger alle forholdsregler tæt. Men vi er også presset af en situation, der ændrer sig dag for dag, og som påvirker hverdagen og undervisningen på skolerne, når medarbejdere eller elever pludselig sendes hjem i store tal, siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Nye tiltag kan komme i spil, så vi kan gennemføre skoledagen bedst muligt. Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Det kan også̊ komme på tale at genindføre fjern- eller nødundervisning i en klasse eller en årgang.

Tre tiltag

Vejledningen til skolerne består af tre tiltag, som supplerer den indsats, der allerede gøres i dag for at håndtere COVID-19 på skolerne i Aarhus.

- Nye tiltag kan komme i spil, så vi kan gennemføre skoledagen bedst muligt. Det kan være at prioritere store fag fremfor små eller måske at udskyde et valgfag til senere. Det kan også komme på tale at genindføre fjern- eller nødundervisning i en klasse eller en årgang på den enkelte skole i en afgrænset periode. Det er langt fra sikkert, at det bliver aktuelt, men det er vigtigt at have muligheden, siger Thomas Medom.

Tre nye tiltag på skolerne Et spor med fokus på forebyggelse af yderligere smittespredning, hvor de sundhedsfaglige retningslinjer repeteres og enkelte steder skærpes (Det kan være begrænsning af fysiske møder, forældre kun på skolen hvis det er nødvendigt af hensyn til det enkelte barn mv.) Et spor, hvor mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med den almindelige lovgivning skitseres Et spor, der beskriver muligheder og procedurer for midlertidigt genoptag af nødundervisningen

Den samlede drejebog kan ses på www.aarhus.dk/corona under Aarhus Kommunes information om corona-situationen på i dagtilbud, skoler og fritidstilbud og er vedhæftet denne mail.

29 elever smittet

Status er, at 29 elever og tre medarbejdere på folkeskolerne i Aarhus er konstateret smittede.

Flere end 500 elever og 150 medarbejdere har været sendt hjem til test efter sommerferien. Senest var det elever og lærere her fra Engdalskolen i Brabrand, der blev sendt hjem.

90 elever og 20 medarbejdere er hjemsendt, indtil de kan fremvise en negativ coronatest

De smittede er to elever i 2. klasse og en elev i 8. klasse, oplyser skolelederen for Engdalskolen, Anders Munthe.

- Da vi får det at vide, kontakter vi med det samme elevernes forældre og Styrelsen for Patientsikkerhed. De tre klasser bliver sendt hjem og skal testes – det samme gælder de lærere, der har været i kontakt med eleverne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt er 90 elever og tyve lærere hjemsendt, indtil de kan fremvise en negativ coronatest.