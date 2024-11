29-årig erkender dobbelt 7-Eleven-røveri

Lørdag formiddag røvede en 29-årig mand først en 7-Eleven-butik i Aarhus, for knap to timer senere at røve en anden butik fra samme kæde.

Kort efter det andet røveri blev han anholdt, og søndag formiddag erkendte han sig skyldig, da han sad over for en dommer i Retten i Aarhus.

Det oplyser vagtchef Peter Ekkelund Andersen fra Østjyllands Politi. Ved retsmødet valgte dommeren at varetægtsfængsle den 29-årige i foreløbigt fire uger.

Røvertogtet begyndte ifølge politiet lørdag klokken 7.11. Her slog han først til mod 7-Eleven på Store Torv. Personalet i kiosken blev truet til at udlevere kontanter ved hjælp af glasskår.

Klokken 8.54 brugte han samme fremgangsmåde, da han røvede 7-Eleven nær Banegården i Aarhus.

Her fulgte et vidne efter den 29-årige, der forsøgt at slippe væk med et tog. Det mislykkedes, og han prajede derefter en taxa.

Men inden han nåede ret langt væk, stod politiet klar og anholdt ham.