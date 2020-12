29-årige organist drømmer stort og belønnes nu af Statens Kunstfond

2021 står i den grad for døren. Og det bliver et år, hvor organisten Jonas Hellesøe skal forsøge at videreudvikle sit lidt utraditionelle take på det traditionsrige orgel med et rygstød på 300.000 kroner fra Statens Kunstfond.

Den 29-årige aarhusianske organist er nemlig en af de 20 kunstnere eller kunstgrupper, der tidligere i december blev udvalgt af Kunstfonden til at modtage et tilskud til at videreudvikle karrieren.

- Det er rigtig vigtigt for mig, og det giver mig et stort boost, siger Jonas Hellesøe, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og i et års tid har arbejdet fast som organist i Risskov Kirke.

- Pengene betyder, at jeg nu kan få flere samarbejdspartnere og sparringspartnere, arbejde mere professionelt med det og bruge tiden mere kunstnerisk, siger han.