27-årig kommer til at bruge resten af juli bag tremmer

Østjyllands Politi har anholdt, sigtet og fået varetægtsfængslet en 27-årig mand, der kommer til at tilbringe resten af sommermåneden bag lås og slå.

Manden blev søndag anholdt på en adresse i Viby, hvor politiet fandt en mængde kokain og hash, hvorfor manden blev sigtet for besiddelse af de ulovlige stoffer "med henblik på videresalg", som det hedder i politi-jargon.

I dag blev den 27-årige fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor dørene blev lukket, så kun sigtelsen mod ham er offentliggjort. Det endte med fire ugers varetægtsfængsling, og manden erkendte at have været i besiddelse af stofferne.

Han nægtede dog at have planer om at sælge det til andre, oplyser Østjyllands Politi.