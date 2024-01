27-årig amok i retten

En 27-årig mand måtte tirsdag pacificeres i retten i Aarhus, da han sparkede ud mod en betjent i forbindelse med et grundlovsforhør.

Manden blev fremstillet for et røveri mod en 41-årig kvinde, som han angiveligt røvede i kvindens eget hjem i Viby J., hvor han stjal hendes jakke ved at true hende med en økse.

Manden blev fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.