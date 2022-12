26-årig standset tre gange på en halv time

Torsdag aften var Østjyllands Politi igen på vejene for at foretage en færdselsindsats. Her mødte de en ganske usædvanlig bilist på 26 år, som de hele tre gange var i kontakt med på blot 30 minutter.

Første gang var klokken 16.20, da han kørte over for rødt på Gudrunsvej i Brabrand, hvilket en færdselsbetjent opdagede. Det kostede 2000 kroner i bøde og et klip i kørekortet.

Blot 16 minutter senere var den dog gal igen, da manden kørte rundt på Sigridsvej - ikke langt fra Gudrunsvej - mens han talte i håndholdt mobiltelefon. Det er heller ikke lovligt, og det kostede ham endnu en bøde på 1500 kroner og endnu et klip i kørekortet.

Men heller ikke det var nok til at holde ham tilbage.

Den 26-årige mand havde flere verserende færdselssager, kunne patruljen på stedet konstatere, og de valgte at inddrage hans kørekort på stedet. Bilisten lovede, at han ville få en anden til at hente sin bil, men det løfte holdt han ikke.

Klokken 16.50 - 30 minutter efter den første forseelse - blev han igen standset på Gudrunsvej. Igen med en mobiltelefon i hånden og denne gang uden kørekort. Det kostede ham to yderligere sigtelser, inden bilen blev hentet af ven, der gav den 26-årige et lift hjem.

Derudover fik 14 andre bilister sigtelser med hjem torsdag eftermiddag.