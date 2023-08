26-årig dræbt i ulykke: Kørt ned for øjnene af sit løbehold

Torsdag eftermiddag blev en 26-årig kvinde påkørt af en 18-årig bilist i krydset Oddervej og Hestehavevej i Højbjerg syd for Aarhus. Hun er efterfølgende omkommet af sine kvæstelser, oplyser hendes løbeklub, AGF Atletik. - Det kan næsten ikke beskrives, hvor dårligt vi har det, siger klubbens formand, Mikkel Kleis, til TV2 Østjylland. Han fortæller, at kvinden var ude at løbe med syv-otte andre fra klubben, da hun blev påkørt i et fodgængerfelt. Ifølge formanden er løb generelt en ufarlig sport, men klubbens løbere har tidligere oplevet problemer i netop det kryds, hvor den tragiske ulykke skete i torsdags. - Den fodgængerovergang er lige præcis et sted, hvor flere andre har meldt episoder til politiet. Det er et problematisk sted, fordi bilerne ikke holder tilbage, som de skal, siger Mikkel Kleis. De troede, han ville holde tilbage Mikkel Kleis var ikke selv med på løbeturen, men han mener, at løberne havde en formodning om, at bilisten ville overholde sin vigepligt. I stedet fortsatte han og ramte den 26-årige kvinde. AGF Atletik arbejder på at hjælpe de løbere, der så den tragiske ulykke, med krisepsykolog og anden hjælp.

Den 26-årige løber var på vej over fodgængerfeltet her på Oddervej, da hun blev kørt ned.

I resten af klubben har man brugt lang tid på at tale om ulykken og tabet af en kær løbekammerat. Senest på weekendens træningstur. - Vi støtter op om det, så godt vi overhovedet kan, så medlemmer kan få den hjælp, de har behov, siger Mikkel Kleis og slutter med en opfordring til Aarhus Kommune. - Det her er et sted, hvor bilisterne generelt ikke altid er så opmærksomme, som de skal være. Der kunne man godt få gjort det mere tydeligt, at man har vigepligt som bilist, siger han til TV2 Østjylland.

Den 18-årige blev anholdt efter ulykken