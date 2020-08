25-årig får fem års fængsel for narko og tyverier for knap 1 million kroner

Indbrud, hæleri, salg af narko og overtrædelse af våbenloven. Tirsdag eftermiddag tilstod en 25-årig mand fra Trige ved Retten i Aarhus i alt 16 forhold, som resulterede i en dom på fem års fængsel.

- Det var det, som jeg bad om, så jeg er tilfreds med det, siger anklager ved Særlig Efterforksning Vest, Morten Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND ovenpå dagens domsafsigelse.

Sagen startede allerede tilbage i sommeren og efteråret 2019, hvor der blev begået en række indbrud mod virksomheder flere steder i Østjylland, hvor der blev stjålet varer for mange tusinde kroner.

Det drejer sig blandt andet om flere isenkræmmere, en IT-virksomhed, en virksomhed der sælger e-cigaretter og en butik, der sælger designertøj og -tasker.

I forbindelse med efterforskningen kom tre personer i politiets søgelys - heriblandt den dengang 24-årige mand fra Trige. Og som tiden skred frem viste det sig, at han ikke kun havde været involveret i de mange indbrud. Det stod meget værre til.

Foruden indbruddene havde han nemlig også brugt en stjålet dyr bil, som han begik indbruddene i samt været i besiddelse af og videresolgt mindst 1 kilo kokain til en større gruppe kunder i Østjylland.

Efterforskningen resulterede derfor i, at den unge mand den 12. november 2019 blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet, og her fandt politiet frem til endnu en forseelse. I forbindelse med anholdelsen blev der nemlig foruden koster også fundet en peberspray og to totenschlægere i hans hjem.

Koster og hæleri for knap 1 million kroner

I alt drejer det sig om koster for over 700.000 kroner samt en bil med en værdi på 250.000 kroner. I følge anklageren er det dog den 25-åriges tilståelse af besiddelsen og salget af kokainen, som koster ham de fleste år bag træmmer.

Det er en stor sum penge, som der er blevet stjålet for, men det er narkotikaen som har trykket på størstedelen af straffen. Morten Rasmussen, anklager, Særlig Efterforksning Vest, Østjyllands Politi

- Det er en stor sum penge, som der er blevet stjålet for, men det er narkotikaen som har trykket på størstedelen af straffen. Et kilo kokain koster mellem 4-5 års fængsel, mens indbruddene isoleret står til cirka 1-1,5 års fængsel. Det er så blevet fem år, da man jo får lidt rabat, når man tilstår, siger Morten Rasmussen.

Den 25-årige blev anholdt sammen med to andre. Den ene blev løsladt dagen efter, mens den anden fortsat sidder varetægtsfængslet. Om den varetægtsfængslede er medskyldig, kan Morten Rasmussen dog ikke sige noget om.

- Den 25-årige har erkendt, at han har arbejdet sammen med andre personer, men han vil ikke sige nogle navne. Mere kan jeg ikke sige, da sagen foregår bag lukkede døre, siger han.