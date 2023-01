25-årig dømt for svindel med lejligheder

Den 25-årige er mandag idømt 2,5 års fængsel for en lang række forhold, der blandt andet handler om bedrageri med udlejning af lejligheder, lån og salg af billetter til fodboldkampe samt databedrageri.

Samlet set er manden dømt for bedrageriforhold med et samlet udbytte eller forsøg på det for i alt 1.130.000 kroner. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der er fra Vejle, har ifølge dommen svindlet med udlejning af lejligheder i blandt andet Aarhus.

Her har han fået potentielle lejere til at betale et depositum mod at få lejligheden ubeset.

Erkender svindel

Manden har ligeledes lavet datasvindel, hvor han har tilegnet sig adgang til andres bankkonti, hvorefter han så har overført penge til andre konti, som han selv har haft rådighed over ved at franarre folk deres personlige oplysninger.

Manden har i samtlige 132 forhold udgivet sig for at være en anden, idet han har misbrugt andres profiler på facebook, oplyser politiet.

De mange tilfælde af bedrageri er sket i perioden fra april 2021 til oktober 2022, hvor han blev anholdt og varetægtsfængslet. Med mandagens dom kan han nu se frem til at forblive bag tremmer

Den 25-årige mand har erkendt forholdene, og han modtog dommen.