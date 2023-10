25-årig anholdt for knivstikkeri i villakvarter

Østjyllands Politi har torsdag morgen anholdt en 25-årig mand, som er mistænkt for at have stukket en 20-årig mand flere gange med en kniv.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Overfaldet skete torsdag aften i sidste uge på Rolsøvej i Aarhus-forstaden Risskov.

Lige siden har Østjyllands Politi efterforsket sagen og også haft en formodning om, hvem gerningsmanden er.

- Vi leder efter en navngiven gerningsmand og søger på de adresser, vi har og tip, vi får, sagde vagtchef Rens Ludvig i weekenden.

Stilles for en dommer

Den 25-årige mand blev anholdt torsdag morgen i Aarhus-bydelen Højbjerg, oplyser Østjyllands Politi.

Vedkommende skal torsdag eftermiddag klokken 14.00 fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus - sigtet for forsøg på manddrab.

- Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre til dagens grundlovsforhør og Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen, oplyser politiet i døgnrapporten.



Selve overfaldet skete ude på gaden på Rolsøvej torsdag aften ved 23-tiden. Det 20-årige offer blev kort tid efter overfaldet meldt uden for livsfare.