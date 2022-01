25-årig anholdt blev hurtigt løsladt: Nu skal 29-årig i grundlovsforhør

Torsdag blev en 25-årig anholdt for et væbnet røveri mod Rema-1000 i Tranbjerg. I dag er det dog en 29-årig mand, som sidder på anklagebænken ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, som begynder klokken 12.

Det var nemlig med overvejende sandsynlighed den forkerte mand, man i første omgang havde fat i. Det bekræfter kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen, Østjyllands Politi.

- Vi får et tip, der fører til anholdelse af en 25-årig. Det står hurtigt klart, at det ikke er ham. Derfor løslades han igen, fortæller han.