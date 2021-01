I 25 år har Thomas Bloch Ravn betrådt brostenene i Den Gamle By som museets direktør. I dag ser han tilbage på kampene; tabte som vundne - på et museum, hvor ånden gennem årene har været, at intet er umuligt.

Blandt de umulige projekter, Thomas Bloch Ravn både overtog, skabte og håndterede som museumsdirektør, hører Møntmestergården, 1974-kvarteret og senest en mission for overlevelse under coronanedlukningen.