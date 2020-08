24-årige Frederik skrev musik, da landet lukkede ned – nu har USA fået øje på ham

Under nedlukningen i begyndelsen af coronakrisen sad en 24-årig pianist og konservatorie-studerende i sit lille studie på havnen i Aarhus.

Her hyggede han sig med at lave musik for sin egen skyld, og han havde ikke de store forventninger til den musik, han lavede. Neoklassisk musik henvender sig jo normalt ikke til det helt store publikum.

Den 24-årig pianist og konservatorie-studerende hedder Frederik Snæland, og hans seneste udgivelser har fået en uventet modtagelse.

Den musik han lavede, er indtil nu blevet hørt af over en halv million mennesker fra rundt om i hele verden. Oven i det får han henvendelser fra Rusland og USA, som er vilde med hans musik.

Du kan møde Frederik Snæland og høre om hans vej til succes i indslaget øverst i artiklen.