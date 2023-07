23 gange på et år har en seksuel afviger ringet til Helle

Når Helle Thorø besvarer et telefonopkald, skal hun være klar til at lægge ører til nogle ting, der for mange andre vil være ekstremt grænseoverskridende at lytte til. Det kan det også være for hende, men det er en del af hendes job, og det er vigtigt, at nogen lytter til dem, der ringer. Helle Thorø er socialrådgiver og psykoterapeut på Retspsykiatrisk Klinik i Skejby, så hun er i sin hverdag omgivet af primært mænd, der har erkendt, at de er seksuelle afvigere - en stor del af dem med forbudte tanker og fantasier omkring børn og mindreårige. Måske har de allerede forgrebet sig på et barn, eller de er bange for at gøre det. - Det er de patienter, vi er her for at hjælpe, for når de først er nået til et sted, hvor de har indset, at de har brug for hjælp, er det altafgørende, at de har et sted at henvende sig. Endda anonymt til en start, siger Helle Thorø til TV2 Østjylland.

Når hun siger ”til en start”, er det fordi, at retspsykiatrien under Region Midtjylland tilbyder samtaler, hvor man kan være anonym, fortælle helt åbent om sine tanker eller eventuelle handlinger og derpå tage stilling til, om man vil tage imod den hjælp, som bliver tilbudt i form af afklarende samtaler med fagfolk som Helle Thorø. Først i det øjeblik, at man kommer ind i systemet, forsvinder anonymiteten, men der er fortsat stor diskretion. - Det er et vigtigt budskab at få ud i den her sammenhæng, at de ting, de fortæller os, ikke kommer ud til andre som eksempelvis deres egen læge. En del af vores notater er skærmede, og vi er yderst diskrete, så man trygt kan komme hos os, påpeger Helle Thorø.

Eksempel på henvendelse En mand ringede, fordi han havde seksuelt krænket sin egen datter flere gange, og nu havde datteren fortalt det til sin mor. Manden var derfor bange for, hvordan hans familie og omgangskreds ville reagere på det. Han frygtede, at de ville slå hånden af ham. Helle Thorø, der ikke kendte mandens identitet, forsøgte at tale til hans fornuft, og hun gjorde det klart, at han fremover helt bør undgå at være alene med sin datter. Den samtale tog halvanden time, og han græd det meste af tiden. Det endte med, at de aftalte et behandlingsforløb.

Siden den 1. juli 2022 har man kunnet komme i behandling uden en henvisning fra egen læge, hvilket tidligere angiveligt har holdt en del fra at opsøge hjælp. - Det er ikke svært at forestille sig, at det er angstprovokerende at fortælle det til sin læge, hvis man har begået noget ulovligt eller har seksuelle fantasier om børn. Jeg håber, at det kommer til at kunne ses i statistikken de kommende år, at flere gør brug af vores behandlingstilbud nu, siger Helle Thorø. Fra juni 2022 til juni i år fik Retspsykiatrisk Klinik 23 henvendelser fra personer, som efterspurgte behandling for deres seksuelle impulser. - De fleste af dem, der går i behandling hos os, har det dårligt med de ting, de har gjort eller har lyst til at gøre, og de lider under det, fordi de bærer rundt på en stor hemmelighed og måske endda lever et dobbeltliv med en uvidende familie. Som regel har de svært ved at fungere i dagligdagen, og de isolerer sig og har tit følgesygdomme som angst og depression, siger Helle Thorø. Enkelte er selvmordstruede.

Her kan man få hjælp ​Sexologisk Klinik har en anonym telefonrådgivning specielt for voksne med seksuelle tanker om børn. Nummeret er 65 909 909​​.

Du kan vælge at være anonym. Rådgiveren har tavshedspligt og er der for at hjælpe dig, så der bliver ikke spurgt om dit navn eller lignende.

Den anonyme rådgivning varetages af psykologer og psykiatere med mange års erfaring i at tale med mennesker, der har seksuel interesse i mindreårige.

Hvis det efter telefonsamtalen vurderes relevant, at du kommer i behandling, vil det ske ved fremmøde på et af behandlingsstederne i Jylland, på Fyn eller i København. Kilde: Sexologisk Klinik, Region Hovedstadens Psykiatri

Mange ringer først, når de har trådt over stregen Derfor er det også ofte med meget langt tilløb, når en mand endelig beslutter sig for at opsøge hjælp. En del ringer først, når de er blevet opdaget af politiet, ægtefællen eller måske en bekendt af familien. - Det sker relativt ofte, at vi hører fra dem, når det allerede er gået galt. Når de enten har forgrebet sig på et barn eller er blevet sigtet for noget, de har foretaget sig på nettet. Altså, noget med det som i folkemunde kaldes børneporno, mens vi hos os kalder det overgrebsbilleder af børn. Det kan også være grooming eller voldtægt, siger Helle Thorø.

Andre ringer ind til rådgivningen, fordi de er bange for at blive opdaget. De er klar over, at det er skamfuldt og tabubelagt, men de søger trods alt hjælp for at få styr på tankerne eller drifterne. - Vi vil jo helt naturligt gerne have dem ind, før de gør noget forkert, så vi kan forebygge og forhindre børn i at blive udsat for overgreb. Det er hele meningen med det her at beskytte ofrene. En samtale tager som regel mellem en halv og halvanden time. Nogle ringer ind flere gange, før de siger ja til tilbuddet om at møde op fysisk til en afklarende samtale.

Eksempel på henvendelse En mand kontaktede Retspsykiatrisk Kliniks anonyme rådgivning, fordi han følte, at han havde været grænseoverskridende over for et mindreårigt familiemedlem. Han var selv familiefar, og han søgte rådgivning. Aftalen med Helle Thorø var, at han skulle komme ind til en afklarende samtale i forhold til, om han vitterligt er seksuel afviger.

Hvordan forløber sådan en første telefonsamtale typisk? - Jamen, det er meget forskelligt. Nogle er så nervøse ved at kontakte til os, at de kører langt væk hjemmefra og ringer fra bilen, siger Helle Thorø. - En del er meget tøvende med at fortælle, så de skal hjælpes på vej. Det gør jeg ved at spørge meget direkte, hvad de tænker eller har gjort, hvorfor de ringer lige præcis nu, om det er drenge eller piger, de tænder på, og i hvilke aldre. Det - fornemmer jeg - virker som en lettelse for mange, fordi de så ikke selv skal sige det hele, forklarer Helle Thorø. - Så er der nogle, der græder. De ved godt, at de har gjort noget forkert, og de lider under det, for det kan være ekstremt svært at sætte ord på noget, man aldrig før har sagt højt til nogen. Jeg sørger for at forklare dem, at jeg har brug for, at de åbner op og fortæller, hvis jeg skal kunne hjælpe dem videre. Hvad gør du, hvis de fortæller, at de har gjort noget ulovligt? - De får at vide som det allerførste, at når de kommer ind til en samtale og takker ja til at starte i behandling, så ophører deres anonymitet, og vi har skærpet underretningspligt. Det betyder ikke, at vi kontakter politiet, men vi er nødt til at sige det til kommunen, hvis der er et barn involveret. Derfra er det deres opgave at reagere, siger Helle Thorø.

Eksempel på henvendelse En mand ringede og fortalte, at han var kommet i politiets søgelys i forbindelse med nogle billeder og videoer, han havde set på nettet. Han havde selv to små børn, og et af dem skulle have en jævnaldrende på besøg til en legeaftale. Manden var - i erkendelse af sine egne lyster - bange for at komme til at være alene med børnene, hvis nu der skete noget. Helle Thorø rådede ham til ikke at være hjemme, når legeaftalen kom på besøg. Han er i gang med et behandlingsforløb nu.