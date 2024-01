23-årig stukket med kniv og efterladt på p-plads

Søndag aften blev Østjyllands Politi kaldt ud til en anmeldelse om slagsmål på parkeringspladsen ved Skejby Centret i Aarhus N.

Da politiet ankom til stedet, fandt patruljerne en 23-årig mand, der var blevet stukket med en kniv, liggende på jorden. Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden var ved bevidsthed, da politiet ankom til stedet.

Den 23-årige blev kørt til behandling på skadestuen, og det er endnu sparsomt med oplysninger i sagen.

Østjyllands Politi oplyser, at man lige nu efterforsker sagen og er ved at danne sig et overblik.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.50 søndag aften, og endnu er ingen personer anholdt.