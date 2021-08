23-årig leder af narkonetværk idømt seks års fængsel

En 23-årig mand er blevet idømt seks års ubetinget fængsel for at have solgt eller forsøgt at sælge over 20 kilo hash og 2 kilo kokain.

Det oplyser Østjyllands Politi tirsdag.

Manden blev anset som lederen i et narkonetværk, hvor seks andre personer også er sigtet, blandt andet mandens kæreste. De andre sidder fortsat varetægtsfængslet for at have hjulpet med salget af stoffer på den ene eller anden måde.