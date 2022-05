22-årige Emma besøger hver lørdag plejehjem med hunden Eddie

Derfor afsætter hun også gerne nogle timer hver uge.

- Selv om jeg er studerende på fuld tid og selv har familie og venner, jeg skal passe, så kan jeg sagtens tage et par timer ud om ugen til at gå herover og sprede lidt glæde og give dem, der bor her, noget at fortælle om, siger Emma Lystlund Hedegaard.

På plejehjemmet er lederen Peter Laursen ikke i tvivl om, at Emma, Eddie og de andre besøgsvenner har en stor betydning. De kan give de ældre noget, som personalet ikke kan eller har mulighed for.

- Det giver noget at have en relation til et helt almindeligt menneske, der kommer udefra. Og der er ikke nogen af os, der har mulighed for at have en hund med på arbejde, så jeg tænker, at det er endnu bedre, siger lederen.