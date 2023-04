22-årig mand fængslet for at bide betjent

Med sig havde den 22-årige en ladcykel, der havde fået skåret låsen over, og i ladet lå blandt andet en vinkelsliber. Da ladcyklen også blev vurderet stjålet, blev den 22-årige sigtet for tyveri.

Den anholdte var udadreagerende og aggressiv og i patruljebilen bed han pludseligt den ene betjent.

- Han vælger at bide en betjent i armen og det, sammenholdt med at han fremsatte flere trusler, gør, at han er sigtet for cykeltyveri og for vold mod betjenten, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen til TV2 Østjylland.

- Det var et rimelig kraftigt bid, der gik gennem jakken og krævede behandling på skadestuen, tilføjer han.

Den 22-årige mand kærede kendelsen til landsretten.