Ung mand sigtet efter fund af 3000 kilo fyrværkeri

På baggrund af et tip om et mistænkeligt forhold fandt politiet adskillige kasser med diverse fyrværkeri. I alt var der cirka 3000 kilo.

Den 21-årige mand på adressen havde tilladelse til fyrværkerisalg på to adresser i andre postnumre, men han havde ikke tilladelse til at sælge eller opbevare den store mængde fyrværkeri på stedet i Åbyhøj. Desuden vurderede politiet, at fyrværkeriet ikke var forsvarligt opbevaret.

Derfor blev den 21-årige sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, og fyrværkeriet blev beslaglagt.

Kan være til fare

De foreløbige tekniske undersøgelser tyder, ifølge politiet, på, at det ulovligt opbevarede fyrværkeri indeholder en netto eksplosivmængde på knap 400 kilo rent krudt.

- Der er tale om et ganske stort beslag af ulovligt opbevaret fyrværkeri, som vi har meget stort fokus på i disse uger. Fyrværkeri, som ikke er opbevaret lovligt, kan være til fare for nabolaget, og derfor er jeg glad for, at vi har fået det væk fra adressen i Åbyhøj. Sagen er en god anledning til endnu engang at opfordre til at tage reglerne omkring fyrværkeri alvorligt, siger politikommissær Per Bennekov.

Østjyllands Politi understreger samtidig vigtigheden af, at man køber fyrværkeri fra godkendte forhandlere, og at man overholder regler og retningslinjer for anvendelse af fyrværkeri.

Hvis man kender til ulovligt salg af fyrværkeri, kan man kontakte politiet på telefon 114.