Idømt seks års fængsel for grov vold og dødstrusler mod realitydeltager

Det har Retten i Aarhus afgjort onsdag eftermiddag, hvor en lang række af personer var mødt op for at overvære domsafsigelsen mod den 21-årige mand.

På vej ud for at drøfte udfaldet med sin forsvarer, kommenterer en på tilhørerpladserne, at dommen er 'helt væk', og han bør anke den på stedet. Det nikker Adnan Nedal Kawach til, og kort efter blev det oplyst, at han anker sagen med henblik på frifindelse.

- Næste gang får vi en bedre anklager, lyder det fra en af tilhørerne, mens dommeren beder om ro i retssalen.

Gik efter forvaring

Anklager Birgitte Ernst havde ellers i sin afsluttende procedure krævet, at manden skulle idømmes den hårdeste straf i det danske retssystem; forvaring.

Indespærring af manden på ubestemt tid var passende, da han af anklageren er vurderet som farlig for sine omgivelser, lød det.

Hvis ikke retten ville efterkomme dette, mente anklageren, at ikke under otte års fængsel var en passende straf til manden.

Omvendt mente forsvarer Glenn Verding Hein ikke, at det såkaldte "farlighedskriterie" var opfyldt. Derfor lød anbefalingen på en fængselsstraf til sin klient på maksimalt fire år.

TV 2 har været i kontakt med den forurettede kvinde, der ikke ønsker at kommentere dagens udfald.

Frikendt for drabsforsøg

I centrum for retssagen står en kvindelig reality-deltager, der efter eget udsagn havde et kaotisk kæresteforhold til manden i 2023.

Her gennemgik hun et ni måneder langt voldsmareridt, som begyndte i april 2023 og kulminerede i december sidste år.

Ifølge kvinden fik hun her sat en skarpladt 9-millimeterpistol for panden i en lejlighed i Tilst ved Aarhus.

Den tiltalt mand skal ifølge anklageskriftet have sagt, 'nu skal du afregne', hvorefter han trykkede af. Pistolen "jammede" og gik i baglås. Der lød et klik, men der blev ikke affyret skud.

Retten fandt det ikke bevist, at manden forsøgte at affyre patronen. Han blev derfor frikendt for det mest alvorlige tiltalepunkt – drabsforsøg – under skyldskendelsen i sidste uge.

I Retten i Aarhus skabte afgørelsen stor jubel blandt mandens omkring 25 fremmødte venner.

Frifindelsen for drabsforsøg blev ledsaget af højlydte råb som "yes" og "sådan mand" af et par af tilhørerne.

Nævningene og dommerne fandt det dog bevist, at den tiltalte var i besiddelse af en pistol i lejligheden, og at han efterfølgende stak af med den fra stedet.

Slag i hovedet og kvælertag

Den 21-årige mand var ifølge anklageskriftet tiltalt for i alt 16 forhold i den omfattende retssag, som blev indledt 11. oktober, og hvor omkring 17 personer har vidnet.

Manden blev kendt skyldig eller delvis skyldig i en række punkter, som omhandler grov vold, psykisk vold og dødstrusler mod sin ekskæreste.

Nævningene og dommerne fandt, at den 21-årige mand blandt andet havde kastet en tung lysestage på sin ekskæreste, slået hende i ansigtet og sprøjtet peberspray mod hende.

Desuden fandt retten det bevist, at manden havde kastet den kvindelige realitydeltager imod en reol og taget så voldsomme kvælertag på hende, at hun kortvarigt mistede bevidstheden.

Manden er også kendt skyldig i at have brækket næsen på kvinden med et knytnæveslag under en køretur. Ifølge den 21-årige var der tale om et uheld.

Dødstrusler mod ekskæresten

Endelig blev manden kendt skyldig i dødstrusler.

Blandt andet på baggrund af sms´er til kvinden med beskeder som: "jeg dræber dig, din klamme luder", og "havde lyst til at flå dit hoved af".

Den 21-årige skal også have truet den tidligere realitydeltager for øjnene af hendes søn.

Manden var også tiltalt for frihedsberøvelse af den tidligere realitydeltager på et ikke oplyst sted. Dette forhold blev han dog frikendt for.

Manden har i løbet af de fem retsdage indrømmet, at han i flere tilfælde har begået vold mod tv-kendissen.

Men han har nægtet alle forhold, der omhandler grov vold, frihedsberøvelse og drabsforsøg.

Adnan Nedal Kawach skal fortsat sidde varetægtsfængslet frem til ankesagen. Ifølge dommeren skyldes det, at han er dømt for personfarlig kriminalitet. Derudover er der en risiko for, at han kan påvirke sagen på fri fod, vurderer dommeren.