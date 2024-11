21-årig mand frikendt for drabsforsøg på reality-deltager

En 21-årig mand er ved Retten i Aarhus frikendt for drabsforsøg mod en 27-årig ekskæreste, der er tidligere reality-deltager.

Det skriver TV 2 på sin hjemmeside onsdag.

Manden, der havde et forhold til den seks år ældre kvinde i 2023, slipper dog ikke for straf.

I alt var han tiltalt for 16 forhold og blev kendt skyldig i tre tilfælde omhandlende trusler og grov vold.

Den 21-årige mand er ifølge TV 2 blandt andet kendt skyldig i at have kastet kvinden imod en reol og for at have taget kvælertag på hende, så hun kortvarigt mistede bevidstheden.

Manden er også kendt skyldig i at have brækket næsen på kvinden med et knytnæveslag under en køretur. Den 21-årige mand har selv forklaret, at der var tale om et uheld.

'Jeg dræber dig, din klamme luder.'

Desuden er han kendt skyldig i at have truet hende med ordene: "jeg dræber dig, din klamme luder."

Den psykiske vold bestod i, at manden ville kontrollere, hvem den tidligere reality-deltager talte med og havde besøg af, skriver TV 2.

Det mest alvorlige tiltalepunkt omhandlede drabsforsøg, der foregik i en lejlighed i Tilst ved Aarhus.

Her holdt manden en ni millimeter pistol op for panden af kvinden og trykkede af. Pistolen gik angiveligt i baglås, og der blev ikke udløst skud.

Manden blev frikendt for drabsforsøg, da retten ikke fandt det bevist, at han forsøgte at affyre patronen.

Ifølge TV 2 skabte frifindelsen for drabsforsøg jubel blandt et par tilhørere i et retssalen. Der blev råbt "yes" og "sådan mand", skriver mediet.

Straffen til den 21-årige mand vil blive udmålt onsdag eftermiddag.