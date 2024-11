21-årig kvinde sigtet for besiddelse og salg af narko

AGF skal betale flere penge i husleje for det kommende stadion.

Helt præcist skal Aarhus Kommune indhente 61 millioner kroner mere om året i leje, fremgår det af et dokument fra kommunen, skriver fodboldsitet bold.dk.

- Det er et udtryk for, at vi forventer, at der kommer flere penge i husleje, men i og med at vi lægger det ind som en reserve, siger vi samtidig, at vi ikke er sikre på den indtægt, fordi det afhænger af analysen fra de eksterne advokater, siger Lone Dannerby Paulsen, der er projektchef for det nye stadion, til Bold.dk.