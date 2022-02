21-årig tiltalt for betjentpåkørsel - og stribevis af lovbrud

Han er også tiltalt for mindst 14 overtrædelser af færdselsloven. Heriblandt at køre over for rødt og at køre 117 km/t, hvor han måtte køre 70. Det væld af overtrædelser af færdselsloven, han er tiltalt for, er sket i flere forskellige køretøjer.

Derudover er han tiltalt for brud på våbenloven for at have besiddet en totenschlæger og ved en anden lejlighed en 9mm løsskudspistol, fremgår det af anklageskriftet, der fylder syv sider.

En af anklagerne er føjet til, mens den 21-årige har siddet varetægtsfængslet. Her er han tiltalt for i arresten at have overfaldet en tjenestegørende betjent med hån og skældsord i forbindelse med et overvåget besøg.