21-årig skød sig selv og risikerer nu fængsel

En mand på 21 år blev hårdt kvæstet af et skud fra en pistol natten til tirsdag i Viby J. i Aarhus, oplyser politiet.

Der er tale om et vådeskud, lyder vurderingen fra politiet.

Den sårede mand er udenfor livsfare og er indlagt på hospital. Imidlertid skal han frihedsberøves, mener anklagemyndigheden.

Uheldet med pistolen skete på Lykkesholms Allé, og politiet fik meldingen klokken 01.42.

På adressen var også en 19-årig mand til stede, og såvel han som den sårede sigtes for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om skydevåben.

Begge bør varetægtsfængsles, mener anklagemyndigheden, som derfor har bedt om et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

- De foreløbige undersøgelser/afhøringer tyder på, at den 21-årige selv havde anvendt pistolen, skriver Østjyllands Politi i den officielle døgnrapport om sagen.

Manden fremstilles i grundlovsforhør kl. 11 ved Retten i Aarhus.