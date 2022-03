21-årig mand er dræbt af skud - mere politi på gaden nu

Mere politi i Viby

Tirsdag eftermiddag oplyser Østjyllands Politi, at de har flyttet deres mobile politistation til området omkring Rosenhøj i Viby de kommende dage for at være mere synlige.

- Det er klart, at sådan en voldsom episode, kan gøre folk utrygge. Derfor kommer vi til at prioritere patruljeringen i Rosenhøj, og vores mobile politistation holder derude tæt på gerningsstedet i dag og i morgen. Her er borgerne velkomne til at henvende sig til vores betjente, hvis de har oplysninger i sagen, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

TV2 ØSTJYLLAND har også talt med politiinspektør Brian Voss Olsen, som oplyser, at politiet stadig er i gang med de tekniske undersøgelser, og at det derfor er for tidligt at sige noget om motiv for skuddrabet.

- Vi efterforsker meget bredt, og vores folk er i fuld gang med afhøringerne derude, siger Brian Voss Olsen.