21-årig mand er dræbt af skud

Ifølge Østjyllands Politi var en patrulje på vej til en anden anmeldelse i Rosenhøj, da betjentene fik øje på bilen med den skuddræbte mand i. Der var ikke andre personer i bilen, melder politiet.



- Vi efterforsker ud fra flere forskellige hypoteser, og det er for tidligt at sige noget om, hvad motivet kan være, og hvad der er præcist er sket. Vi arbejder på højtryk for at afklare hændelsesforløbet, og vi hører meget gerne fra vidner i sagen, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i et skriftligt citat.



Østjyllands Politi efterlyser tirsdag morgen vidner i sagen, ligesom de søger oplysninger om en bil, der i nat er stukket i brand på Ormslevvej i Viby.