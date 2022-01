21-årig igen fanget af politiet - nu har mor mistet sin bil

For tredje gang på en måned snuppede politiet natten til mandag en 21-årig mand i at køre uden kørekort.

Det skete på Søndervangs Allé i Viby, hvor en patrulje stoppede den unge mand klokken 00.44.

Han havde ikke noget kørekort, for det har han fået frakendt, men til gengæld lå der både en machete og en gaspistol i bilen. Derfor blev den 21-årige anholdt og sigtet for at overtræde knivloven.

I hans lommer fandt politiet også noget kokain, hvilket gav en sigtelse for besiddelse af euforiserende stoffer.