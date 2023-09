21-årig fængslet for indsmugling af ketamin

En 21-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aarhus for at have indsmuglet og videredistribueret mindst 15 kilo ketamin.

Ketamin er et bedøvelsesmiddel, der anvendes ved kirurgiske indgreb, især på større dyr som for eksempel heste.

Stoffet virker også bedøvende på mennesker, men bruges sjældent til patienter, da det giver forholdsvis kraftige hallucinationer. Men i fest- og misbrugsmiljøet bruges ketamin netop på grund af den virkning.

Den 21-årige mand blev anholdt på sin bopæl i Aarhus torsdag. Det oplyser Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Han kærede ikke varetægtsfængslingen.